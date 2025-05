Avevano già smontato le targhe e manomesso il numero di telaio con un codice clonato, quando i carabinieri li hanno sorpresi all’interno di un box adibito a officina. In manette sono finite cinque persone, tutte arrestate con l’accusa di tentato riciclaggio. A dare il via all’operazione è stata la centrale operativa della compagnia carabinieri di Giugliano, che ha allertato una pattuglia della sezione radiomobile dopo che il segnale gps di una Maserati Levante, rubata da poco, aveva indicato la sua presenza in località Prima Traversa Ponte Riccio. I militari sono intervenuti con prontezza nel luogo indicato e hanno trovato il veicolo parcheggiato in un box trasformato in officina meccanica clandestina. All’interno, i cinque uomini erano già all’opera per alterare l’identità dell’auto: avevano rimosso le targhe originali e stavano modificando il telaio, su cui avevano già impresso un numero seriale falso, presumibilmente copiato da un altro veicolo dello stesso modello. L’irruzione dei militari dell’Arma ha impedito ogni tentativo di fuga: tutti e cinque sono stati bloccati e arrestati sul posto. L’automobile, di notevole valore commerciale, è stata sequestrata per ulteriori accertamenti.