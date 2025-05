La Guardia di Finanza di Torre Annunziata ha notificato un decreto di sequestro preventivo per 112.000 euro nei confronti dell’ormai ex sindaco di Sorrento Massimo Coppola e del suo collaboratore Francesco Di Maio, entrambi indagati per corruzione nell’ambito di una complessa inchiesta della Procura di Torre Annunziata. L’intera somma è stata materialmente sequestrata nel corso dell’esecuzione del provvedimento. I due erano già stati arrestati in flagranza di reato la sera del 20 maggio, appena dopo aver ricevuto 6.000 euro in contanti da un imprenditore locale. Secondo gli inquirenti, si trattava di una tangente legata all’affidamento dei servizi di refezione scolastica e della gestione dell’asilo nido comunale, appalti per i quali l’imprenditore aveva ricevuto l’aggiudicazione. Le indagini condotte dalle Fiamme Gialle di Massa Lubrense hanno rivelato che quella somma non era un caso isolato. Il sindaco e il suo collaboratore avrebbero ricevuto altre somme in contanti, sempre dallo stesso imprenditore, per un totale complessivo di 112.000 euro. Di queste, 106.000 euro sarebbero stati intascati da Coppola, mentre 6.000 euro sono quelli materialmente ricevuti da Di Maio e oggetto dell’arresto in flagranza.