Taurano, 15enne precipita dal terzo piano: è in prognosi riservata

È ricoverata in prognosi riservata una ragazza di 15 anni che nella serata di ieri è precipitata dal terzo piano della propria abitazione nel comune di Taurano, in provincia di Avellino. La giovane, secondo quanto si apprende, è caduta nel vuoto da un’altezza di diversi metri. A dare l’allarme sono stati i familiari presenti in casa al momento dell’accaduto. Immediato l’intervento dei soccorsi: la quindicenne è stata trasportata d’urgenza presso l’ospedale di Avellino, dove è giunta in codice rosso. Le sue condizioni restano gravi e la prognosi, al momento, è riservata. Sulla vicenda sono in corso indagini da parte delle forze dell’ordine, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’episodio.