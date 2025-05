Un’aggressione brutale è stata evitata solo grazie al sangue freddo di una ragazza di 13 anni, che ha affrontato il padre con lucidità e coraggio, salvando la madre da quella che poteva trasformarsi in una tragedia. L’uomo, che da settimane non viveva più con la famiglia a causa di una relazione ormai logorata da continue minacce, insulti e violenze fisiche, si è introdotto in piena notte nella casa dove viveva l’ex moglie con i loro quattro figli, uno dei quali appena nato. Dopo aver mandato in frantumi un vetro, si è diretto nella stanza da letto, ha impugnato un cacciavite e ha tentato di stringere le mani al collo della donna, con evidente intento omicida. A fermarlo, incredibilmente, è stata proprio la figlia adolescente che, pur sotto choc, si è messa tra i genitori, ha implorato il padre di fermarsi e ha preso il telefono per chiamare i carabinieri. Un gesto decisivo che ha messo in fuga l’uomo. I militari, giunti poco dopo nell’abitazione, hanno ascoltato il racconto della donna e della figlia, ricostruendo un quadro drammatico di violenza domestica che andava avanti da tempo. Poco dopo, l’uomo è stato arrestato. Dovrà ora rispondere delle accuse di maltrattamenti in famiglia, danneggiamento e violazione di domicilio. È stato condotto in carcere in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria.