È accaduto intorno alle 0,30 della notte scorsa a Montoro, in località Piano: una ragazza di 24 anni del posto, in evidente stato confusionale, si era avvicinata al parapetto di un ponte ferroviario con l’intento di togliersi la vita. Decisiva è stata la tempestiva segnalazione di un cittadino, che ha notato la giovane sul bordo della struttura e ha allertato immediatamente il 112. Dalla Centrale Operativa del comando provinciale di Avellino è partito l’ordine immediato di intervento a una pattuglia dei carabinieri della stazione di Solofra, già in perlustrazione nella zona. I militari sono giunti sul posto in pochi minuti, trovandosi di fronte una scena drammatica: la ragazza, visibilmente scossa, minacciava di lanciarsi nel vuoto. Con grande sangue freddo, uno dei due ha avviato un dialogo con la 24enne, cercando di instaurare un contatto umano. Il tentativo ha avuto successo: la tensione si è allentata quel tanto che bastava per permettere ai militari di avvicinarsi senza allarmarla. Nel momento più critico, quando sembrava che la giovane stesse per lasciarsi cadere, i carabinieri sono riusciti ad afferrarla e a riportarla con delicatezza ma decisione in una zona sicura della sede stradale. Subito dopo il salvataggio, la ragazza è stata affidata alle cure del personale sanitario del 118, sopraggiunto poco dopo, e trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso.