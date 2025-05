Tenta la truffa dello specchietto ad un anziano: arrestato 39enne

Ha tentato di raggirare un anziano automobilista con la nota “truffa dello specchietto”, ma è stato colto in flagrante e arrestato dalla Polizia di Stato. Protagonista un 39enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, finito in manette nella mattinata di ieri con l’accusa di tentata truffa aggravata e violenza privata. L’intervento è scattato grazie ad una segnalazione giunta alla Sala Operativa della Questura, che ha attivato una pattuglia del commissariato Vicaria-Mercato, impegnata nei servizi di controllo del territorio. Gli agenti si sono recati in corso Garibaldi, dove era stata segnalata una lite in strada tra due uomini. All’arrivo, i poliziotti hanno trovato il 39enne intento a discutere animatamente con una persona anziana. Quest’ultima ha raccontato che, mentre percorreva la strada, aveva sentito un forte colpo sulla carrozzeria della propria auto. Subito dopo, l’uomo al volante dell’altro veicolo ha iniziato a suonare il clacson insistentemente, intimandogli di accostare. Una volta fermi, il presunto truffatore avrebbe simulato la rottura dello specchietto retrovisore, accusando l’anziano del danno e chiedendo 50 euro in contanti come risarcimento immediato. L’intervento tempestivo della Polizia ha evitato che la truffa andasse a segno. Gli agenti hanno bloccato l’uomo e lo hanno condotto in Commissariato, dove è stato formalmente arrestato.