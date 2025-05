Tenta rapina in albergo brandendo una pietra: arrestato 44enne

Serata ad alta tensione quella di ieri nei pressi del lago di Lucrino, dove un 44enne di nazionalità rumena, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di tentata rapina, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. L’allarme è scattato quando una segnalazione è giunta alla Sala Operativa del commissariato di Pozzuoli: in una struttura ricettiva della zona era in corso un’aggressione. Giunti tempestivamente sul posto, gli agenti sono stati informati dal personale dell’hotel che un uomo, armato di una grossa pietra, aveva fatto irruzione all’interno dell’edificio e, minacciando i presenti, aveva tentato di farsi consegnare l’incasso della cassa. La richiesta di denaro, tuttavia, non è andata a buon fine: il malintenzionato si è dato alla fuga a piedi in direzione Arco Felice. Le ricerche del sospetto sono partite immediatamente. Grazie alle descrizioni fornite dalle vittime e all’analisi delle immagini di videosorveglianza della zona, i poliziotti sono riusciti a intercettare il fuggitivo in via Miliscola. Alla vista degli agenti, l’uomo ha opposto resistenza, arrivando alla colluttazione. Dopo momenti concitati, è stato infine bloccato e arrestato. Il 44enne dovrà ora rispondere dei reati di tentata rapina, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. È stato condotto in carcere in attesa delle disposizioni dell’Autorità Giudiziaria.