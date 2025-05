Una tentata rapina si è trasformata in una notte di sangue e caos a via Calastro, nel cuore della zona litoranea di Torre del Greco. Un giovane di 21 anni, ora ricoverato in condizioni critiche all’ospedale del Mare di Napoli, è stato ferito gravemente durante una colluttazione nata in seguito a un suo presunto tentativo di rapina ai danni di una coppia in sella a uno scooter. Secondo una prima ricostruzione degli investigatori della Polizia di Stato, intervenuti sul posto e tuttora impegnati nelle indagini, il giovane avrebbe sottratto uno scooter a una persona poco prima del fatto principale. Successivamente, con il veicolo rubato, avrebbe avvicinato una coppia che stava percorrendo via Calastro per tentare un nuovo colpo. La reazione del ragazzo alla guida dello scooter non si è fatta attendere. I due sono venuti alle mani e, proprio durante la colluttazione, la situazione è degenerata. A quanto pare, è intervenuta anche la prima vittima della serata, ossia il proprietario del mezzo rubato poco prima, che avrebbe raggiunto la scena e partecipato attivamente allo scontro fisico con il presunto rapinatore. In quel momento sarebbe comparso un coltello. Non è ancora chiaro chi lo avesse con sé o chi materialmente abbia sferrato le coltellate. Fatto sta che ad avere la peggio è stato proprio il 21enne autore delle rapine, colpito da più fendenti e lasciato in condizioni gravissime. Soccorso dal 118 e trasportato d’urgenza all’Ospedale del Mare, il giovane si trova ora ricoverato in prognosi riservata e in pericolo di vita. Gli agenti del commissariato di Torre del Greco stanno ricostruendo la dinamica esatta dell’accaduto e ascoltando testimoni, inclusi i protagonisti della vicenda.