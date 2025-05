È attiva, presso l’ex Base Nato di Bagnoli, l’Area di Attesa della Regione Campania per offrire un punto di riferimento sicuro ai cittadini che, in seguito allo sciame sismico in atto nei Campi Flegrei, desiderano trascorrere alcune ore fuori dalla propria abitazione, in attesa di verifiche tecniche o per motivi precauzionali. La struttura è presidiata 24 ore su 24 dai volontari della Protezione civile regionale ed è stata allestita nel rispetto delle linee guida per la gestione delle emergenze. A precisarlo è la Protezione civile della Regione Campania, che ha sottolineato come le Aree di Attesa, a differenza delle Aree di Accoglienza, non siano predisposte per il pernotto, ma garantiscano uno spazio sicuro e assistito nelle ore successive a eventi sismici.

Presso la tendostruttura di Bagnoli è inoltre presente un presidio sanitario dell’ASL Napoli 1 Centro, oltre a un’area baby care attrezzata dalla Protezione civile con beni e servizi dedicati a neonati, bambini e neo-mamme. Intanto, prosegue il lavoro di coordinamento e assistenza sul territorio. Il Capo della Protezione civile regionale, Italo Giulivo, è stato impegnato fin dalle prime ore del mattino presso il Centro Coordinamento Soccorsi della Prefettura di Napoli, e nel pomeriggio è atteso al Centro Operativo Comunale di Pozzuoli. Su richiesta dei sindaci e sotto la direzione della Sala Operativa regionale, i volontari stanno supportando l’allestimento sia delle Aree di Attesa che delle Aree di Accoglienza nei Comuni maggiormente interessati dallo sciame.

Per il Comune di Pozzuoli, sono già attive sette Aree di Attesa, tra cui il lungomare, via Pisciarelli ad Agnano, Piazza a Mare, largo Palazzine, via Vecchia delle Vigne, e il parcheggio antistante la scuola Pergolesi. A Napoli, è in fase di allestimento l’Area di Accoglienza di via Terracina e l’Area di Attesa presso l’Ippodromo di Agnano. Nel Comune di Bacoli, i volontari sono impegnati presso l’Area di Accoglienza della scuola Gramsci, e nelle Aree di Attesa di Miseno (area mercatale) e via Cuma (campo sportivo). La Protezione Civile invita i cittadini a mantenere la calma, a seguire solo fonti ufficiali e a rispettare le indicazioni fornite dalle autorità competenti.