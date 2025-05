Notte di sangue tra Volla e Napoli: una donna morta, un’altra in condizioni disperate. È il tragico bilancio di quanto accaduto nelle prime ore di oggi, tra via Don Luigi Sturzo a Volla e via Pinocchio, nel vicino territorio del capoluogo campano. La prima segnalazione è arrivata intorno all’alba: una 31enne è stata ritrovata a bordo di un’auto con una ferita d’arma da fuoco. Le sue condizioni sono apparse da subito gravissime ed è stata trasportata d’urgenza all’Ospedale del Mare, dove ora lotta tra la vita e la morte. Poco dopo, in via Pinocchio, a poca distanza ma già nel territorio di Napoli, i carabinieri hanno rinvenuto il corpo senza vita di una 34enne, anch’essa colpita da un proiettile. In entrambi i casi, sul posto sono intervenuti i militari della compagnia di Torre del Greco, che hanno immediatamente avviato le indagini. Gli investigatori non escludono un legame tra i due eventi, avvalorando l’ipotesi di un possibile tentato omicidio-suicidio. Al momento sono in corso accertamenti tecnici, tra cui rilievi balistici, esami sulle armi rinvenute e l’analisi delle telecamere presenti in zona.