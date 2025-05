Tragedia nella tarda serata di ieri lungo la statale 87, all’altezza dello svincolo per Morcone, nel Beneventano. Un violento scontro frontale tra due automobili è costato la vita a un uomo di 50 anni, mentre due giovani sono rimasti gravemente feriti. Secondo le prime ricostruzioni, l’impatto è avvenuto tra una Mercedes Classe A, con a bordo due ragazzi – uno originario di Casalduni, l’altro di Pontelandolfo – e una Peugeot 206 condotta da un uomo residente a Morcone, che è deceduto sul colpo. L’impatto è stato devastante: le lamiere accartocciate e la scena drammatica hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Benevento, che hanno lavorato a lungo per liberare i feriti e mettere in sicurezza l’area. I due giovani, rimasti intrappolati nell’abitacolo della Mercedes, sono stati estratti e trasportati d’urgenza dai sanitari del 118 all’ospedale San Pio di Benevento, dove sono stati ricoverati in codice rosso. Le loro condizioni sono gravi, ma al momento non risultano in pericolo di vita. I carabinieri sono intervenuti per i rilievi e per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, ancora al vaglio. Non si esclude che la velocità elevata o una possibile distrazione possano aver contribuito al tragico epilogo, ma saranno gli accertamenti tecnici a chiarire ogni dettaglio. Il tratto della SS87 è rimasto chiuso per diverse ore per consentire le operazioni di soccorso, la rimozione dei veicoli e i rilievi necessari.