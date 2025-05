(nela) Più fondi, più studenti trasportati, più Comuni coinvolti: il piano per potenziare il trasporto scolastico dedicato agli studenti con disabilità si rafforza nel 2025 con uno stanziamento di 100 milioni di euro. Lo stabilisce il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che, in attuazione dell’articolo 1, comma 174 della Legge di Bilancio 2022, definisce criteri, obiettivi di servizio e modalità di monitoraggio per l’utilizzo delle risorse. Le somme, stanziate attraverso il Fondo speciale per l’equità del livello dei servizi, sostituiscono a partire da quest’anno il precedente Fondo di solidarietà comunale, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale numero 71/2023 che ne ha ribadito il carattere vincolato. L’obiettivo: garantire l’accesso all’istruzione a bambini e ragazzi privi di autonomia, rimuovendo gli squilibri territoriali e sociali. I fondi sono destinati a 5.301 Comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Sicilia e della Sardegna. Le risorse sono vincolate e dovranno essere utilizzate esclusivamente per il servizio, con obbligo di rendicontazione. La distribuzione avverrà secondo criteri precisi basati sui dati di popolazione scolastica e dichiarazioni comunali relative agli anni precedenti. I fondi saranno destinati esclusivamente al potenziamento del trasporto scolastico per studenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. La distribuzione dei fondi segue una logica dimensionale e proporzionale, tenendo conto del numero di studenti da servire e della popolazione scolastica 3-14 anni.

Fascia demografica (abitanti) Comuni finanziati Risorse assegnate (€) Media per Comune (€) Meno di 500 114 500.351,12 4.386 € 500 – 999 516 2.339.360,96 4.533 € 1.000 – 1.999 1.121 5.841.818,82 5.211 € 2.000 – 2.999 699 4.547.050,56 6.506 € 3.000 – 4.999 862 7.966.116,57 9.241 € 5.000 – 9.999 951 15.080.758,43 15.857 € 10.000 – 19.999 588 17.485.955,06 29.739 € 20.000 – 59.999 365 23.178.546,35 63.496 € 60.000 – 99.999 45 5.416.081,46 120.357 € Oltre 100.000 40 17.643.960,67 441.099 €

I Comuni potranno impiegare le somme ricevute in più modalità: ampliando direttamente il servizio, affidandolo a terzi (enti del Terzo Settore o ambiti territoriali), organizzandosi in forma associata con altri Comuni o enti, oppure erogando voucher o contributi alle famiglie per la gestione autonoma del trasporto. È inoltre previsto che fino al 40% delle risorse possa essere utilizzato per migliorare la qualità del servizio (veicoli più adeguati, personale formato). La gestione delle risorse sarà sottoposta a monitoraggio costante, con obbligo per tutti i Comuni – anche quelli non beneficiari – di compilare una relazione annuale sull’effettiva copertura del servizio. I dati raccolti contribuiranno a correggere eventuali disallineamenti e a migliorare la programmazione degli anni futuri.