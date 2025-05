Vestito con un giubbotto da rider per consegne a domicilio, si muoveva con fare sospetto tra le siepi di viale Carlo III, all’altezza del largo Rotonda di San Nicola la Strada, in un’area tristemente nota per lo spaccio. È così che un 37enne di origine gambiana, senza fissa dimora ma regolarmente presente sul territorio nazionale, è finito in manette nel pomeriggio di ieri, arrestato dai carabinieri della compagnia di Caserta per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Erano circa le 16.30 quando i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, in pattugliamento nella zona, hanno notato l’uomo abbassarsi ripetutamente su una siepe per poi infilare nelle tasche oggetti appena prelevati. Il comportamento ha subito destato sospetti, anche per il contesto in cui avveniva: una delle aree più attenzionate dalle forze dell’ordine per episodi di microcriminalità legata al traffico di droga.

Alla vista dei militari, il presunto rider ha manifestato nervosismo e agitazione, tentando anche di darsi alla fuga dopo aver aggredito uno dei carabinieri. Bloccato dopo un breve inseguimento a piedi, è stato immediatamente identificato e perquisito: nelle sue tasche sono state trovate 18 stecche di hashish, diverse dosi di marijuana e 130 euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo taglio, verosimilmente provento dell’attività illecita. In totale, lo stupefacente sequestrato sarebbe stato sufficiente per il confezionamento di oltre 300 dosi pronte alla vendita. Il 37enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato e trasferito nelle camere di sicurezza dell’Arma, in attesa di essere giudicato per direttissima.