Si chiamava Raffaele Iavarone, aveva 50 anni, ed è morto sul colpo dopo essere stato investito da un’auto mentre stava attraversando la strada. La tragedia si è consumata nella tarda serata di ieri lungo via dei Mille, la strada che collega Villa Literno a Casal di Principe, nel cuore del Casertano. Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri della Compagnia di Casal di Principe, il pedone stava camminando a bordo carreggiata e si stava apprestando ad attraversare quando è stato travolto da una Lancia Y condotta da un giovane di 21 anni, che procedeva a velocità sostenuta, come suggeriscono i lunghi segni di frenata rinvenuti sull’asfalto. Il giovane, subito dopo l’impatto, avrebbe inizialmente abbandonato l’auto, per poi tornare poco dopo sul luogo dell’incidente. Questo comportamento gli ha permesso di evitare l’accusa di omissione di soccorso, ma per lui è comunque scattata una denuncia per omicidio stradale. Per Raffaele Iavarone non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate. I soccorsi, giunti tempestivamente, non hanno potuto che constatare il decesso. Il tratto di strada dove si è verificato l’incidente era illuminato, ma al momento non risultano presenti telecamere di videosorveglianza che possano fornire ulteriori elementi per chiarire la dinamica dell’accaduto. Le indagini sono comunque in corso per accertare tutte le responsabilità, anche attraverso le testimonianze dei residenti e i rilievi effettuati dai militari dell’Arma.