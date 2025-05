Si è conclusa nel peggiore dei modi la vicenda della scomparsa di Rayan Mdallel, il ragazzo di appena 15 anni di cui non si avevano più notizie dal 30 gennaio scorso. Il suo corpo è stato ritrovato senza vita nel Torinese, in circostanze ancora da chiarire, lasciando sgomenta l’intera comunità di Mondragone, dove il giovane viveva con la famiglia.

A dare per primo la notizia della tragedia è stato il sindaco Francesco Lavanga, con un messaggio di profondo cordoglio pubblicato sui social: “Ho appreso la triste e terribile notizia che il nostro giovane Mdallel Rayan è stato purtroppo ritrovato morto, in circostanze ancora da accertare. Non trovo – ma forse non esistono – parole che possano colmare un dolore così ingiusto e straziante”. Il primo cittadino ha espresso vicinanza e solidarietà alla famiglia, agli amici e a tutta la comunità scolastica e cittadina: “La sua giovane vita, spezzata troppo presto e in modo così lacerante, lascia in tutti noi un senso di smarrimento e profonda tristezza. Sicuramente nei prossimi giorni rivolgeremo a Rayan un momento di lutto cittadino, in cui riflettere, stringerci attorno alla sua memoria e soprattutto pregare. Riposa in pace, piccolo Rayan”.

La scomparsa del ragazzo aveva destato grande preoccupazione fin dall’inizio. Rayan si era allontanato da casa in bicicletta, indossando una tuta scura, scarpe Nike bianche, e portando con sé due zaini, uno Adidas e uno scolastico. La madre aveva lanciato un appello disperato anche attraverso la trasmissione televisiva “Chi l’ha visto?”, invitando chiunque avesse informazioni a farsi avanti. Nel corso dei lunghi mesi di ricerche, una segnalazione a Roma, nella zona di Rebibbia, aveva fatto sperare: una donna affermava di aver visto un ragazzo compatibile con l’identikit di Rayan, in bicicletta, vicino a una fermata dell’autobus. Ma anche quel possibile indizio si è rivelato vano. Ora la famiglia attende di conoscere le risultanze investigative, per chiarire le cause della morte e le dinamiche che hanno portato il quindicenne lontano da casa, fino al tragico epilogo in Piemonte. Le autorità competenti stanno procedendo con tutte le verifiche del caso.