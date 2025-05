Il maggio del “Vulcano Buono” di Nola è il mese della prevenzione. Non è la prima esperienza per il centro progettato da Renzo Piano, che già in passato ha ospitato iniziative di questo tipo che hanno riscosso grande attenzione.

GLI APPUNTAMENTI DELLA PREVENZIONE – Visite specialistiche gratuite, pensate per tutta la famiglia sono organizzate con un calendario serrato e attraverso il coinvolgimento di medici di numerose specialità. Appuntamento sabato 3, 10, 17 e 24 maggio, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 con spazi allestiti nella grande Arena, nel cuore della struttura. Ci si potrà sottoporre gratuitamente a visite cardiologiche, urologiche, si potrà ricevere la consulenza di un nutrizionista, di esperti nelle malattie della tiroide, in senologia, nefrologia e osteopatia. Ma dalle 10 si avrà anche la possibilità di compiere un gesto di solidarietà, donando il sangue e contribuendo a salvare vite. Evento speciale domenica 18 maggio alle 10.30 in piazza Capri, quando si potrà partecipare al corso di disostruzione pediatrica con l’istruttore Salvatore Stabile: l’accesso è libero fino a esaurimento posti.

Attivo l’infopoint al primo piano del “Vulcano Buono”, vero e proprio punto di riferimento per tutti gli ospiti del centro, e al quale ci si può rivolgere per conoscere anche maggiori informazioni sul programma della prevenzione. L’infopoint risponde in tempo reale a ogni esigenza ed è contattabile anche al telefono allo 081/18816287 o alla mail servizioclienti@vulcanospa.it.

FESTA DELLA MAMMA E PACCHI SMARRITI – Ma tutti i negozi del Vulcano Buono sono anche già pronti a celebrare l’11 maggio la festa della mamma, con offerte mirate e tantissime proposte. Attesa per la “vendita dei pacchi smarriti”, perché al Vulcano Buono arriva Mysterzon. L’evento più virale del momento è calendarizzato dal 5 all’11 maggio in piazza Capri, dalle 10 alle 19. Si potrà scegliere un pacco, recuperato tra gli “smarriti” dell’e-commerce, pagarlo in base al peso e poi scoprire se all’interno c’è l’affare desiderato.

LA CULTURA – Spazio anche alla cultura, con la VI edizione della rassegna “Campania Felix Letterature Festival”, in programma il 21 e il 22 maggio. Manifestazione nata dalla collaborazione tra Fondazione Premio Cimitile, Obiettivo Terzo Millennio e Medusa Editrice, che contribuisce alla promozione della lettura sul territorio nolano.

LA FABBRICA DEL CIOCCOLATO – Infine, dopo il successo del primo test con sold out in 48 ore e con oltre 300 biglietti venduti, torna l’escape area più grande d’Italia all’interno della “Fabbrica di Cioccolato”, venerdì 9 maggio riservata solo a maggiorenni. Partenza ogni 30 minuti, un viaggio scandito da enigmi e indovinelli con ogni esperienza che dura circa un’ora; si partecipa a squadre, i posti sono limitati e solo su prenotazione su veniverso.com/escapearea.