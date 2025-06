TUFINO (rgl) – La comunità di Tufino è in lutto per la scomparsa di Carlo Ferone, figura storica della politica locale e già sindaco del paese per oltre un decennio. Aveva 77 anni. La sua lunga carriera amministrativa ha lasciato un’impronta profonda nella vita del territorio e nel cuore dei suoi concittadini. Consigliere comunale dal 1997, Carlo Ferone ha ricoperto la carica di sindaco per tre volte: dal 2001 al 2012 e successivamente nel 2017, guidando Tufino in fasi cruciali per lo sviluppo locale. Uomo di esperienza, stimato per la sua capacità di dialogo e la profonda conoscenza delle dinamiche sociali del territorio, Ferone è stato un punto di riferimento per più generazioni. La notizia della sua scomparsa ha suscitato commozione e cordoglio. A esprimere pubblicamente il dolore per la perdita è stata anche la lista civica Uniti per Tufino, che ha voluto ricordarlo così: “Con profondo cordoglio partecipiamo al lutto che ha colpito la famiglia Ferone per la perdita del dottor Carlo, già Sindaco di Tufino. La sua memoria resterà viva nei cuori di tutti i cittadini”. A lui ha rivolto un messaggio toccante anche il figlio Claudio, ex consigliere comunale che lo ha salutato con parole semplici e profonde: “Ciao papà, ciao Sindaco! Grazie per quello che hai dato a me ed a tutti quelli a cui hai voluto bene”. Anche la Comunità Parrocchiale di Tufino ha espresso la propria vicinanza con una nota di affetto e speranza: “In questo momento di dolore e di speranza per la nascita al Cielo del Dott. Carlo, già Sindaco di Tufino, lo affidiamo alla Divina Misericordia”.