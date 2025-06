NAPOLI (rgl) – Il giornalismo campano perde una delle sue figure più autorevoli e rappresentative: è morto Ermanno Corsi, storico conduttore del Tgr Campania, saggista, scrittore e per decenni figura centrale delle istituzioni giornalistiche della regione. Aveva 85 anni. Corsi è stato per anni il presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, incarico che ha ricoperto con rigore, passione e profondo senso istituzionale. Volto familiare e amatissimo del telegiornale regionale della Rai, ha formato generazioni di giornalisti e raccontato con equilibrio e autorevolezza decenni di storia del Mezzogiorno. La sua ultima uscita pubblica risale al 30 maggio scorso, in occasione della presentazione della XXX edizione del Premio Cimitile, del quale era presidente del Comitato scientifico. Nel corso della sua lunga carriera, Corsi ha scritto saggi, libri e articoli dedicati al giornalismo e alla politica. La sua figura è stata un punto di riferimento per il mondo dell’informazione, apprezzato non solo per le sue capacità professionali, ma anche per lo stile sobrio, la lucidità di analisi e l’umanità.