Aggredisce la sorella due volte in un giorno: arrestato 47enne

Ha aggredito fisicamente la sorella due volte nel corso della stessa giornata, fino a rapinarla del telefono cellulare e di denaro. Un uomo di 47 anni, residente a Maddaloni, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia locale con le accuse di maltrattamenti in famiglia e rapina. I militari della sezione Radiomobile sono intervenuti su richiesta della donna, che si è vista costretta a chiamare il 112 dopo l’ennesima violenta aggressione. Giunti nell’abitazione della vittima, i carabinieri hanno trovato il fratello ancora in casa, in evidente stato di agitazione, mentre stringeva in mano il cellulare appena strappato con la forza alla sorella, continuando a inveire contro di lei. L’uomo è stato riportato alla calma e condotto in caserma. Gli approfonditi accertamenti condotti dai militari hanno permesso di ricostruire un quadro più ampio di reiterati episodi di violenza fisica e psicologica ai danni della sorella, perpetrati nel tempo. Secondo la ricostruzione degli investigatori, già nella mattinata lo stesso aveva sfondato la porta d’ingresso dell’abitazione della sorella, messo a soqquadro l’interno e sottratto le chiavi dell’auto e 10 euro in contanti, prima di allontanarsi. Al ritorno nel pomeriggio, la nuova aggressione, culminata con l’appropriazione del telefono cellulare. L’uomo è stato dichiarato in arresto e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato trasferito presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.