Allacci abusivi alla rete elettrica: sei denunciati nel rione popolare

Allacci abusivi alla rete elettrica, rischio incendi e sei persone denunciate: è questo il bilancio dell’operazione condotta dai carabinieri della compagnia di Torre del Greco durante un servizio coordinato di controllo del territorio, con particolare attenzione al quartiere Caravita. Il blitz si è concentrato in un complesso di edilizia popolare in via Matilde Serao, dove, grazie alla collaborazione con i tecnici della società fornitrice di energia elettrica, sono emerse gravi irregolarità. In diversi appartamenti, infatti, i contatori risultavano manomessi per consentire il prelievo illecito di energia direttamente dalla rete pubblica, eludendo ogni forma di registrazione e pagamento. I militari hanno denunciato in stato di libertà sei persone per furto aggravato di energia elettrica. Ma oltre al danno economico – ancora in corso di quantificazione – a destare maggiore allarme è il pericolo per la sicurezza dei residenti: gli allacci rudimentali, privi delle minime norme tecniche, rappresentano un potenziale innesco di cortocircuiti, incendi e folgorazioni, minacciando la vita di interi nuclei familiari. L’intera situazione è stata segnalata agli enti competenti per le verifiche del caso e per il ripristino delle condizioni minime di legalità e sicurezza all’interno dello stabile. Nel corso dello stesso servizio sono stati inoltre effettuati numerosi controlli su veicoli e persone in transito nella zona: sono state contestate cinque violazioni al Codice della Strada, mentre un’auto rubata è stata rinvenuta e sequestrata.