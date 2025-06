NAPOLI (rgl) – Nuove indagini sulla cosiddetta “pista turca” nel caso della scomparsa di Angela Celentano, la bambina di Vico Equense svanita nel nulla il 10 agosto 1996 sul Monte Faito. A disporle è stato il gip di Napoli Federica Colucci, che ha respinto la recente richiesta di archiviazione formulata dalla Procura di Napoli, in particolare dal sostituto procuratore della Direzione Distrettuale Antimafia Giuseppe Cimmarotta. Una decisione che restituisce speranza alla famiglia Celentano, da anni in attesa di risposte, e che punta i riflettori su una delle piste più discusse e al contempo mai completamente smentite: quella che conduce in Turchia. La richiesta di archiviazione era motivata da una mancanza di riscontri concreti e dall’esito negativo degli accertamenti svolti, in particolare quelli legati alla comparazione tra i tratti somatici di Angela e quelli di una giovane donna ritratta in una fotografia. Ma per il giudice Colucci, l’inchiesta non può concludersi qui. La famiglia Celentano, assistita dagli avvocati Enrica Visconti e Luigi Ferrandino, è stata informata formalmente del prolungamento delle indagini. Una notizia che riaccende i riflettori su una storia che da quasi tre decenni commuove e interroga l’opinione pubblica italiana. La “pista turca” nacque nel 2009, in seguito alle rivelazioni della blogger Vincenza Trentinella, che riferì di aver ricevuto confidenze da un sacerdote secondo cui Angela si troverebbe in Turchia. Il prelato avrebbe appreso l’informazione da una sua fedele. A partire da quel momento, la Procura di Napoli ha tentato più volte, senza esito, di ottenere collaborazione dalle autorità turche per sviluppare la pista. Con la decisione del giudice di non archiviare e di proseguire gli accertamenti, si apre un nuovo capitolo in una vicenda che il tempo non ha mai spento del tutto. Angela Celentano è ancora ufficialmente una bambina scomparsa, e ogni spiraglio investigativo può essere determinante.