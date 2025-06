Sta per iniziare una delle settimane più roventi dell’anno. L’Italia si prepara a fronteggiare un’ondata di caldo africano che, secondo le previsioni del meteorologo Lorenzo Tedici de iLMeteo.it, investirà la Penisola da domenica 8 a domenica 15 giugno con picchi termici che sfioreranno e in alcuni casi supereranno i 40°C, specialmente al Sud. In arrivo non solo afa, ma anche nubi cariche di sabbia sahariana che tingeranno i cieli di ocra e peggioreranno sensibilmente la qualità dell’aria. Già in questi giorni le temperature stanno registrando valori ben al di sopra della media stagionale, con scarti fino a +6/+8°C rispetto al normale. Le regioni più colpite in questa prima fase dell’ondata saranno la Sicilia e la Puglia, dove domenica si raggiungeranno i 40°C. Tra lunedì e martedì è attesa una lieve attenuazione del caldo, che tuttavia lascerà presto spazio a una seconda e più intensa fiammata africana a partire da mercoledì 11 giugno.

SABBIA, SOLE E AFA – Secondo gli esperti, si tratta di una vera e propria anomalia climatica che sta interessando gran parte del Mediterraneo e dell’Europa occidentale. Tra Marocco, Spagna, Francia e Regno Unito si registrano aumenti anche di +14°C sopra la media. In Italia, tra mercoledì e il weekend successivo, si prevedono massime superiori ai 37°C al Centro, con punte di 40°C al Sud e 35°C anche al Nord, dove l’afa renderà le giornate particolarmente pesanti. Un altro elemento da non sottovalutare è la sabbia sahariana trasportata dai venti in quota: oltre a velare il cielo con una patina lattiginosa, contribuirà ad abbassare la qualità dell’aria, già messa a dura prova dalle alte temperature e dall’ozono.

IL BOLLETTINO – Sabato 7 giugno: al Nord alternanza tra sole e qualche temporale pomeridiano in montagna. Al Centro e al Sud, sole dominante e temperature elevate, con caldo intenso in Sicilia e Puglia. Domenica 8 giugno: primo picco del caldo. Sole ovunque, fatta eccezione per qualche temporale su Dolomiti e pianure del Friuli. Temperature fino a 40°C al Sud. Lunedì 9 e martedì 10: lieve calo termico su tutta la Penisola, ma prevale il bel tempo. Fase di relativa tregua prima della seconda ondata. Da mercoledì 11 a domenica 15: nuova fiammata africana. Attese massime di oltre 37°C al Centro, 40°C al Sud, 35°C al Nord con umidità elevata.