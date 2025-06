Paura sull’autostrada A1 nella notte tra mercoledì e giovedì, quando, intorno alle 4, un incendio ha interessato un autotreno carico di legna, fermo in una piazzola di sosta al chilometro 724, tra i caselli di Capua e Santa Maria Capua Vetere. Secondo quanto riportato, il mezzo pesante si era arrestato per un guasto tecnico quando, per cause ancora in corso di accertamento, è divampato un incendio che ha rapidamente avvolto la parte posteriore del veicolo. Sul posto è intervenuta tempestivamente una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta, proveniente dalla sede centrale, che ha immediatamente avviato le operazioni di spegnimento. Decisivo l’arrivo anche di un’autobotte di supporto, sempre dalla sede centrale, dal momento che le fiamme avevano iniziato a propagarsi alla vegetazione adiacente alla carreggiata. Grazie all’efficacia e alla prontezza dell’intervento, è stato possibile contenere l’incendio ed evitare che si estendesse al resto del carico e all’intero veicolo, limitando notevolmente i danni. Data l’ora notturna, l’episodio non ha causato disagi alla circolazione né si sono registrati feriti. L’area è stata successivamente messa in sicurezza per consentire le operazioni di bonifica e i rilievi del caso.