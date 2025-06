BACOLI (rgl) – Un’area agricola trasformata abusivamente in un parcheggio su oltre 6000 metri quadrati nel cuore di una zona naturalistica protetta. È quanto scoperto dai carabinieri forestali di Pozzuoli durante un controllo nel territorio del comune di Bacoli, in via Lido Miliscola, all’interno del perimetro del Parco Regionale dei Campi Flegrei e in un’area classificata come Sic (Sito di Interesse Comunitario) in prossimità del lago Miseno. L’attività di parcheggio, secondo quanto accertato dai carabinieri, era stata avviata in assenza di permesso edilizio e di valutazione di incidenza ambientale, nonostante l’area fosse classificata come zona agricola destinata a orto irriguo. Inoltre, il fondo era stato impermeabilizzato in modo permanente, in netto contrasto con la normativa vigente, rendendo evidente la natura stabile e imprenditoriale dell’attività, priva di ogni autorizzazione. Durante l’ispezione, i militari hanno anche individuato, in una porzione attigua di circa 300 metri quadrati, 22 big bag contenenti circa 25 metri cubi di rifiuti speciali non pericolosi, presumibilmente derivanti dall’attività del lido che gestiva l’area. La titolare dell’area, una 66enne residente a Bacoli, è stata denunciata per violazioni alle normative edilizie e ambientali. Contestualmente, è stata elevata una sanzione amministrativa superiore ai 3.000 euro per la mancata corretta tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, come previsto dal Testo Unico Ambientale.