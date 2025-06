Un lunedì sera di paura si è trasformato in un lieto fine grazie al tempestivo intervento di alcuni vigili del fuoco liberi dal servizio. Intorno alle 20 di oggi, le urla di una madre e di una nonna hanno richiamato l’attenzione di alcuni pompieri del distaccamento di Montella, che si trovavano nelle vicinanze in abiti civili. Le due donne chiedevano aiuto: il loro bambino, di appena quattro anni e mezzo, era rimasto incastrato in una giostrina nel parco giochi di via del Corso, proprio a pochi metri dalla sede dei vigili del fuoco. Il piccolo aveva la gamba bloccata tra il legno e la lamiera di uno scivolo, probabilmente a causa dell’usura strutturale della giostra. Senza esitare, i pompieri si sono avvicinati e hanno iniziato le operazioni di soccorso con grande lucidità e competenza, riuscendo a liberare il bambino in pochi minuti. Il bimbo non ha riportato gravi lesioni, soltanto lievi escoriazioni, ed è stato affidato alle cure dei suoi familiari. Una volta concluso l’intervento, i vigili del fuoco hanno segnalato l’accaduto alla polizia locale, che ha disposto un sopralluogo congiunto per la giornata di martedì, al fine di verificare le condizioni di sicurezza dell’intera area giochi. La giostrina coinvolta è stata immediatamente messa fuori servizio, in attesa di una verifica tecnica e di eventuali interventi di ripristino.