Non si ferma la lotta al narcotraffico nei Monti Lattari. Con l’operazione “Continuum Bellum 3”, i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia, supportati dallo squadrone eliportato Cacciatori di Calabria, hanno inferto un altro duro colpo alla filiera illecita della produzione e dello spaccio di sostanze stupefacenti in area montana. In una zona boschiva di Castellammare, i militari hanno individuato due piazzole di coltivazione di cannabis indica: in totale sono state trovate 100 piante in fase avanzata di crescita, alcune delle quali superavano il metro e mezzo di altezza. Le piante sono state immediatamente estirpate e distrutte sul posto per impedirne l’immissione sul mercato. L’attività di perlustrazione è proseguita anche a Gragnano, dove in una zona impervia e nascosta tra le rocce è stata rinvenuta una busta contenente marijuana già essiccata, per un peso complessivo di circa 700 grammi, accompagnata da un bilancino di precisione, chiaro segnale di attività di confezionamento e spaccio. Il controllo del territorio si è poi esteso verso l’area tra Gragnano e Lettere, dove sono stati scoperti un fucile semiautomatico con matricola abrasa, diverse cartucce e un’ulteriore coltivazione di cannabis, a conferma della persistenza e diffusione del fenomeno nelle aree montane meno accessibili.