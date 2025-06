AVELLA (rgl) – Avella si prepara a vivere una stagione culturale straordinaria con l’edizione 2025 dell’AvellArt Festival, il cartellone di eventi promosso dall’amministrazione comunale per valorizzare il patrimonio artistico e architettonico del territorio, offrendo ai cittadini e ai turisti una proposta ricca e trasversale. Dal mese di giugno a ottobre, il festival accenderà i riflettori su musica, teatro, comicità e cultura con grandi nomi e scenari d’eccezione come l’Anfiteatro Romano, il Castello Longobardo, il Parco Archeologico e le piazze del centro.

Il viaggio nell’arte parte già a giugno, con due appuntamenti targati ARCHEOSoul al Parco Archeologico delle Tombe Romane: il 19 giugno con il concerto del duo Better Call Soul 2et, e il 26 giugno con l’esibizione dal vivo dei Bass n’ Ness, per immergersi in atmosfere soul e jazz tra le vestigia dell’antica Abella. A luglio, il calendario si intensifica. Il 5 luglio salirà sul palco dell’Anfiteatro Romano Alex Britti, tra i più amati cantautori e chitarristi italiani. Il 7 luglio, al Castello Longobardo, è in programma il primo degli eventi “Jazz al Castello” con il trio di Attilio Sepe, mentre l’8 luglio toccherà alla comicità travolgente di Peppe Iodice, ancora all’Anfiteatro Romano. Il 10 luglio sarà la volta di un appuntamento di spicco del Pomigliano Jazz Festival con l’eccezionale performance di Gonzalo Rubalcaba, pianista cubano di fama internazionale. Il jazz tornerà protagonista anche il 14 luglio con i Never More Than 4, e il 21 luglio con il progetto Dr. Jazz & Dirty Bucks, entrambi nella suggestiva cornice del Castello Longobardo.

Dopo la pausa agostana, il festival riparte il 30 agosto con un raffinato omaggio alle colonne sonore del grande cinema: all’interno del palazzo Baronale in piazza Municipio, si esibirà l’Oscar Movies Ensemble. A settembre, Avella si trasforma in un vero palcoscenico a cielo aperto. Il 7 settembre, la collina del Castello Longobardo ospiterà l’evento gastronomico e spettacolare Cuochi al Castello. Il 9 settembre, in piazza Madonna delle Grazie, si terrà il dj set “Mixed by Erry”, mentre il 10 settembre, in piazza Convento, spazio alla musica elettronica con Radio Ibiza. Il 11 settembre riflettori puntati su Giusy Ferreri, che si esibirà in Piazza Municipio con i suoi più grandi successi. Il giorno seguente, il 12 settembre, sarà la volta del comico Biagio Izzo, sempre in piazza Municipio, per una serata all’insegna del divertimento. A chiudere il festival, un evento teatrale di grande intensità: il 13 ottobre, sul palco del teatro Biancardi in piazza Convento, andrà in scena lo spettacolo “De Giovanni e Zurzolo”, con lo scrittore Maurizio De Giovanni e il musicista Marco Zurzolo.

“Abbiamo costruito un cartellone capace di attrarre pubblici diversi, alternando concerti, teatro, comicità e grandi produzioni culturali – ha commentato il sindaco Vincenzo Biancardi –. La nostra ambizione è quella di rendere Avella un polo artistico stabile, valorizzando i luoghi identitari e stimolando la partecipazione di cittadini e turisti”.