Scampia ha accolto con orgoglio e calore la celebrazione del 211° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri, che si è svolta nella mattinata del 5 giugno 2025 in Piazza Giovanni Paolo II, lo stesso luogo dove, dieci anni fa, Papa Francesco abbracciò idealmente Napoli e i suoi abitanti. La cerimonia, promossa dal Comando Interregionale Carabinieri “Ogaden”, ha visto la partecipazione del Vicepresidente della Camera dei Deputati Sergio Costa, dei Sottosegretari di Stato Isabella Rauti e Giuseppina Castiello, oltre a numerose autorità civili, militari e religiose, e circa 700 studenti delle scuole locali.

A dare inizio alla commemorazione è stato il Vice Comandante Generale dell’Arma, generale Marco Minicucci, con un omaggio ai Caduti nella basilica di Santa Chiara, deponendo una corona sulla tomba del Venerabile Servo di Dio Salvo D’Acquisto, Medaglia d’Oro al Valor Militare.

Nel suo discorso, il generale Minicucci ha toccato corde profonde: “I carabinieri non sono solo lo scudo della Nazione, ne sono il collante. Non finiremo mai di portare ogni giorno il nostro contributo di altruismo alla costruzione della casa comune.” E rivolgendosi ai ragazzi presenti ha aggiunto: “I vostri occhi curiosi, puntati sui nostri cuori, sono una forza incredibile. La forza per allontanare lo squallore dell’illegalità dai vostri sogni di felicità.”

Momento centrale della cerimonia è stata la consegna delle onorificenze ai carabinieri che si sono distinti per atti di coraggio, altruismo e dedizione quotidiana: Medaglia d’Argento al Valor Civile all’Appuntato Scelto Francesco Maiello, per aver arrestato un rapinatore mentre era libero dal servizio, Medaglia d’Argento al Valor Civile al Brigadiere Giuseppe Prisco e all’Appuntato Scelto Antonio Ascolese, che hanno salvato una donna intrappolata in un appartamento in fiamme. Medaglia di Bronzo al Valor Civile al Vicebrigadiere Mario Landi e all’Appuntato Scelto Q.S. Girolamo Solina, per aver neutralizzato un uomo armato che minacciava un commerciante.

Riconoscimenti sono stati inoltre attribuiti a cinque comandanti per il costante impegno nelle loro comunità: Luogotenente C.S. Fabio Galasso, comandante della stazione di Sassa (AQ); Luogotenente C.S. Damiano Mingo Maio, comandante della stazione di Palagianello (TA); Luogotenente C.S. Domenico Colonna, comandante della stazione di Bernalda (MT); Maresciallo Capo Carlo Menzulli, comandante della stazione di Caivano (NA); Maresciallo Ordinario Aniello Cioffi, comandante del Nucleo Forestale di Marcianise (CE)

Emozionante anche il momento musicale, affidato al tenore Vittorio Grigolo, che ha interpretato l’Inno d’Italia, “Nessun dorma” di Puccini e “Caruso” in onore della città. “Lasciatemi guardare con ottimismo al futuro, lo devo anche ai miei nipoti”, ha concluso Minicucci, visibilmente commosso. Il generale ha voluto anche ricordare la giovane Martina Carbonaro, 14enne uccisa ad Afragola: “Martina è l’ultima vittima di un concetto distorto di amore. Alla sua famiglia e alla comunità di Afragola va il nostro abbraccio.”

Le celebrazioni proseguiranno con l’iniziativa “Due giorni in Quattro Piazze”, il 7 e 8 giugno. Quattro piazze della città – Piazza del Plebiscito, Piazza dei Martiri, Rotonda Diaz e Piazza Salvo D’Acquisto – ospiteranno mostre storiche, uniformi d’epoca, stand interattivi e un “passaporto dell’amicizia” per bambini e cittadini. Un’occasione unica per rafforzare il legame tra l’Arma e la società civile, nella città che più di ogni altra ha fatto del riscatto e del coraggio una bandiera. Come ha detto Minicucci: “Lo facciamo a Scampia perché sia ben chiaro: lo Stato non lascia solo nessuno”.