Casamarciano, via libera ai lavori fognari: 2,6 milioni dalla Regione

Un passo storico per Casamarciano. Grazie a un finanziamento di 2 milioni e 600 mila euro proveniente dai fondi europei Fesr 2021–2027, la Regione Campania ha approvato il progetto per l’adeguamento e il potenziamento della rete idrica e fognaria del comune. Gli interventi interesseranno, in particolare, due aree finora rimaste escluse dai servizi essenziali: via Olivella, via Circumvallazione e la zona dei cosiddetti “40 Moggi”. Un’opera attesa da anni, che vedrà la luce “grazie a un’azione amministrativa concreta e determinata”. “Non esistono cittadini di serie A e cittadini di serie B – dichiara il sindaco Clemente Primiano –. Abbiamo ottenuto un risultato storico che assicura dignità e servizi a tutta la comunità. Un traguardo reale, non uno slogan: in passato questo progetto è stato usato come strumento di propaganda e disinformazione, ma oggi, grazie al lavoro serio e all’adempimento di tutti i passaggi amministrativi, lo abbiamo portato a casa”. Il completamento della rete fognaria in queste aree rappresenta un tassello fondamentale per la qualità della vita dei residenti, che finora hanno vissuto senza un’infrastruttura primaria essenziale, affidandosi a soluzioni temporanee e spesso inefficaci. Secondo i dati Istat aggiornati al 2022, circa 6,6 milioni di italiani – pari al 10% della popolazione – non sono ancora collegati a una rete fognaria pubblica. Casamarciano, fino ad oggi, era tra i Comuni ancora non completamente serviti. L’avvio dei lavori cambierà radicalmente la situazione.