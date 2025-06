Una videochiamata ha salvato una donna dall’ennesima aggressione domestica. Nel primo pomeriggio di ieri, nel centro di Caserta, una 30enne nigeriana è stata violentemente picchiata dal compagno convivente, un 31enne connazionale, mentre era in collegamento con un’amica in Olanda. L’uomo, per futili motivi, avrebbe iniziato a minacciare di morte la donna, colpendola con morsi, calci e pugni, nel corso di un’escalation di violenza avvenuta all’interno della loro abitazione. L’amica, collegata in video, ha assistito in tempo reale alla scena e, con grande prontezza, ha interrotto la chiamata per allertare il numero unico europeo 112. La segnalazione, giunta alla centrale operativa del comando provinciale di Caserta, ha permesso l’invio tempestivo di una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia locale. I carabinieri sono intervenuti rapidamente, trovando la donna in stato di choc, visibilmente provata, vestita solo con biancheria intima e una maglietta strappata, e circondata da alcuni amici accorsi in suo aiuto. Riacquistata la calma, la vittima ha denunciato l’accaduto, raccontando di un anno di maltrattamenti continui, mai denunciati prima per timore di ritorsioni. Ha confessato di aver vissuto nella paura che il compagno potesse ucciderla, ed è per questo che fino ad allora aveva taciuto. Grazie alla sua testimonianza, i militari sono riusciti a rintracciare l’aggressore, che nel frattempo si era allontanato dall’abitazione. Il 31enne è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e condotto presso le camere di sicurezza dell’Arma, in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.