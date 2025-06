Un violento impatto tra due scooter è costato la vita a Raffaele Maddaluno, 34 anni, residente a Napoli. Il tragico incidente è avvenuto alle 3:30 di questa notte in via Guglielmo Marconi, a Casoria. Maddaluno era in sella al suo motociclo quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato frontalmente con un secondo scooter, guidato da un giovane di 22 anni. L’urto è stato devastante. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 e i carabinieri della compagnia locale. Per Maddaluno, però, non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul colpo. Il secondo conducente è stato soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. La salma del 34enne è stata sequestrata su disposizione dell’autorità giudiziaria, che ha disposto l’autopsia per chiarire ulteriormente le cause del decesso. I Carabinieri stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente, anche grazie all’analisi di eventuali immagini di videosorveglianza della zona e alle testimonianze raccolte.