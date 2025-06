CICCIANO (alads) – Dopo mesi continue segnalazioni dei cittadini, arriva la stretta del comune di Cicciano sull’Alveo Avella. Con l’ordinanza sindacale numero 22 del 20 giugno 2025, il sindaco Giuseppe Caccavale ha disposto l’istituzione di un’isola pedonale permanente nel tratto compreso tra via De Gasperi e via De Flaviis. Si tratta di una misura urgente, come confermato dallo stesso primo cittadino, volta a ristabilire l’ordine e la vivibilità in una zona più volte al centro dell’attenzione pubblica. “Negli ultimi periodi episodi vandalici hanno causato il danneggiamento delle strutture esistenti, compresa la segnaletica stradale – si legge nel testo dell’ordinanza –. Nelle ore serali e notturne l’area viene invasa da ciclomotori, biciclette e motoveicoli che mettono in pericolo la sicurezza dei presenti”. Il provvedimento è nato a seguito di lamentele dei residenti, stanchi di convivere con rumori molesti, minacce verbali e vere e proprie situazioni di disagio: “I residenti hanno rappresentato allo scrivente l’impossibilità di riposare serenamente e il vedersi costretti a subire minacce ed aggressioni verbali da parte di gruppi di ragazzi, perlopiù adolescenti”, prosegue il documento firmato dal sindaco. L’area sarà ora riservata esclusivamente ai pedoni, con l’obbligo per il servizio manutentivo comunale di installare dissuasori fissi e segnaletica verticale che impedisca fisicamente l’accesso a tutti i tipi di veicoli, comprese biciclette e monopattini. La vicenda è stata seguita passo dopo passo anche dal giornale locale, che nei mesi scorsi, ha raccolto le denunce e i timori dei cittadini con diversi articoli, documentando la situazione di crescente disagio. Solo pochi giorni fa, i carabinieri avevano identificato una quarantina di giovanissimi proprio nell’area in questione, a testimonianza della presenza costante di gruppi non sempre rispettosi delle regole. “È necessario adottare, in via d’urgenza, apposita ordinanza istitutiva di un’area esclusivamente pedonale, opportunamente recintata e controllata, che garantisca il pacifico e sicuro godimento del bene pubblico”, è scritto nel dispositivo. L’ordinanza, pubblicata all’Albo Pretorio e notificata a tutte le autorità competenti, compresi i carabinieri e la polizia locale, prevede sanzioni per i trasgressori previste dal Codice della Strada.