È tutto pronto per l’avvio della 31ª edizione di “Cinema intorno al Vesuvio”, la storica rassegna di cinema all’aperto promossa da Arci Movie nella suggestiva cornice di Villa Bruno, a San Giorgio a Cremano. Lunedì 23 giugno, alle 21:15, l’arena estiva inaugura la nuova stagione con un evento di grande rilievo: protagonisti della serata inaugurale saranno il regista Mario Martone e l’attrice Valeria Golino, collegati in diretta per presentare il film Fuori, dedicato alla scrittrice Goliarda Sapienza, figura chiave della letteratura italiana del Novecento. Ad aprire ufficialmente la rassegna sarà il sindaco Giorgio Zinno, che da anni sostiene l’iniziativa: “Siamo orgogliosi di ospitare ancora una volta una manifestazione che è parte integrante dell’identità culturale della nostra città. ‘Cinema intorno al Vesuvio’ è un esempio virtuoso di come l’arte possa incontrare le persone nei luoghi della bellezza”, ha dichiarato.

Il film Fuori, diretto da Martone, è ambientato nella Roma del 1980 e racconta l’esperienza di detenzione e rinascita di Sapienza, che in carcere stringe un legame profondo con Roberta, attivista e detenuta abituale. Un’opera intensa, con un cast d’eccezione che include Matilda De Angelis ed Elodie, accanto alla stessa Golino. La prima settimana della rassegna si annuncia ricca di appuntamenti culturali e ospiti illustri: martedì 24 giugno sarà proiettato Pino, docufilm di Francesco Lettieri dedicato al grande cantautore Pino Daniele, con l’intervento del regista. Mercoledì 25 sarà la volta di Napoli – New York di Gabriele Salvatores, mentre giovedì 26 arriverà in arena il regista Ivano Di Matteo per presentare Una figlia. Dal 27 al 29 giugno sarà proiettato Lilo e Stitch di Dean Fleischer Camp, per un weekend a misura di famiglie.

“Sarà una rassegna di grande qualità artistica – afferma Roberto D’Avascio, presidente di Arci Movie – che vedrà protagonisti importanti autori e interpreti del panorama cinematografico italiano. Il nostro obiettivo è da sempre quello di proporre cinema di valore, in grado di parlare a tutti e creare occasioni di incontro e confronto, nel segno della cultura”. Le proiezioni si terranno ogni sera alle 21:15. Il biglietto d’ingresso costa 5 euro (ridotto a 4 euro per i soci Arci). La biglietteria aprirà dalle ore 20:00 presso Villa Bruno, in via Cavalli di Bronzo 22 a San Giorgio a Cremano. Il programma completo della rassegna, che proseguirà fino al 6 agosto, sarà disponibile sul sito ufficiale www.arcimovie.it e sui canali social dell’associazione.