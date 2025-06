AVELLINO (rgl) – Blitz nella notte contro due sportelli Atm in Alta Irpinia. I carabinieri della compagnia di Montella stanno conducendo serrate indagini per risalire agli autori di due esplosioni avvenute a distanza di mezz’ora l’una dall’altra, la scorsa notte, ai danni dei bancomat di Montemarano e Nusco. Il primo episodio è stato registrato intorno alle 4 presso il dispositivo Atm della Banca Monte dei Paschi di Siena a Montemarano; il secondo, alle 4.30, ha riguardato lo sportello della Banca di Credito Cooperativo a Nusco. In entrambi i casi, i malviventi hanno utilizzato un ordigno artigianale del tipo cosiddetto “marmotta”, ovvero un congegno esplosivo rudimentale ma altamente distruttivo, spesso impiegato nei furti ai bancomat. I ladri, dopo aver causato le esplosioni, si sono rapidamente dileguati. Non è ancora stato possibile quantificare con esattezza l’entità del bottino, ma sono in corso i conteggi da parte degli istituti bancari coinvolti. Sul posto sono intervenuti immediatamente i militari del Nucleo Operativo della compagnia di Montella, coadiuvati dagli specialisti del Nucleo Investigativo di Avellino e dagli artificieri, per eseguire i rilievi tecnici e raccogliere ogni possibile indizio utile alle indagini.