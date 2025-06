Paura nella notte a Bisaccia, in provincia di Avellino, dove intorno alle 4:30 del mattino un ordigno artigianale ha squarciato la tranquillità del centro cittadino. Ignoti hanno fatto esplodere il bancomat dell’ufficio postale di via Roma utilizzando un congegno esplosivo del tipo cosiddetto “marmotta”, dispositivo micidiale già utilizzato in passato per colpi analoghi. L’esplosione ha danneggiato gravemente la postazione Atm, sollevando detriti e generando un forte boato udito in buona parte del paese. Resta da quantificare il bottino trafugato, mentre sono già in corso le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi, intervenuti sul posto subito dopo l’allarme. L’area è stata transennata per consentire i rilievi tecnici da parte del Nucleo Investigativo. Si cercano ora elementi utili attraverso le telecamere di videosorveglianza pubbliche e private installate nei pressi dell’ufficio postale.