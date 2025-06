Movida sotto controllo e attenzione massima alla devianza giovanile. I carabinieri della compagnia di Torre del Greco, durante un servizio a largo raggio svolto nella notte tra le strade del comune di San Sebastiano al Vesuvio, hanno arrestato un 20enne incensurato di Ercolano per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il giovane era alla guida della propria Fiat Panda quando, giunto in piazza della Repubblica, ha tentato di sottrarsi a un controllo dei militari dandosi alla fuga. Ne è nato un inseguimento conclusosi con il blocco del veicolo e la perquisizione del conducente. Addosso al 20enne, i carabinieri hanno trovato 30 grammi di hashish già suddivisi in dosi, pronti per la vendita al dettaglio. Il ragazzo è stato arrestato e ora è in attesa di giudizio. Nel corso dello stesso servizio straordinario di controllo del territorio, i militari hanno identificato 70 giovani, controllato 41 auto e 11 scooter, per un monitoraggio capillare di una zona spesso teatro di episodi di microcriminalità e disagio giovanile. Parallelamente, in un’operazione distinta ma complementare, i carabinieri – con il supporto del Reggimento Campania – hanno effettuato un’accurata perquisizione all’interno delle palazzine popolari di via Veseri a Massa di Somma. In una delle cantine dello stabile, nascosti tra il disordine, sono stati rinvenuti e sequestrati:11 bustine contenenti complessivamente 21 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento della droga, un machete e un coltello con lama da 25 centimetri. Il materiale è stato sequestrato e sono in corso indagini per risalire ai responsabili della detenzione dell’arsenale e dello stupefacente.