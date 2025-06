Continuano serrati i controlli sui Monti Lattari, da tempo centro di un’intensa attività di contrasto alla coltivazione di cannabis. In queste aree impervie, il caldo estivo crea le condizioni ideali per la fioritura e l’essiccazione della cannabis indica, attirando l’attenzione delle forze dell’ordine. I carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia, insieme ai militari dello Squadrone Eliportato “Cacciatori” Carabinieri di Calabria, hanno passato al setaccio la zona boschiva di Lettere, precisamente in località Mazzo. Decisivo l’intervento del 7° Nucleo Elicotteri di Pontecagnano che, dall’alto, ha guidato i colleghi a terra tra la fitta vegetazione. Durante il rastrellamento, i carabinieri hanno scoperto quattro piazzole occultate tra gli alberi, collegate da cunicoli sotterranei scavati con precisione, probabilmente per consentire la sorveglianza discreta delle coltivazioni e predisporre vie di fuga in caso di blitz. Un ingegnoso sistema che avrebbe permesso di eludere i controlli, lasciando intatta la vegetazione sovrastante. All’interno delle piazzole sono state rinvenute 267 piante di cannabis indica, con un’altezza compresa tra i 100 e i 150 centimetri. Come da prassi, dopo la campionatura, tutte le piante sono state distrutte sul posto.