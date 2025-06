“Due Giorni in Quattro Piazze”, tutti in piazza per i Carabinieri

Si sta concludendo la prima giornata dell’evento “Due Giorni in Quattro Piazze”, promosso dal Comando Interregionale Carabinieri “Ogaden” in occasione del 211° anniversario della fondazione dell’Arma. L’iniziativa, che ha preso il via questa mattina, ha animato quattro luoghi simbolo di Napoli: Piazza del Plebiscito, Piazza dei Martiri, Rotonda Diaz e Piazza Salvo D’Acquisto/Piazza Carità. Fin dalle prime ore, centinaia di cittadini, turisti e famiglie hanno affollato gli stand allestiti, trasformando le piazze in spazi di incontro tra la comunità e i Carabinieri. I visitatori hanno potuto ammirare cimeli storici, uniformi d’epoca e moderne attrezzature in dotazione all’Arma, tra cui la Grande Uniforme Speciale, il casco da elicotterista e l’equipaggiamento della 1ª Brigata Mobile. Particolare entusiasmo ha suscitato il “Passaporto Amico dei Carabinieri”, distribuito ai più piccoli. I bambini, accompagnati dalle famiglie, hanno partecipato a un percorso che li ha condotti attraverso 12 negozi aderenti all’iniziativa, raccogliendo timbri e ricevendo in cambio gadget ufficiali dell’Arma. L’evento, realizzato con il sostegno del Comune di Napoli, dell’Automobile Club di Napoli e di 42 sponsor locali, proseguirà domani, domenica 8 giugno, con la seconda e ultima giornata. L’obiettivo è quello di rafforzare il legame tra l’Arma dei Carabinieri e la cittadinanza, promuovendo i valori di legalità, prossimità e servizio al bene comune.

Il Comando Interregionale Carabinieri “Ogaden” invita tutti i cittadini a partecipare numerosi anche domani, per condividere insieme momenti di storia, cultura e impegno civico.