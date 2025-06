Effetto scudetto, altri 500mila turisti a Napoli: 165 milioni di incassi

(rgl) Napoli, città da tricolore anche per il turismo. L’effetto scudetto, con la vittoria del quarto titolo nazionale da parte del Napoli guidato da Antonio Conte, continua a far sentire i suoi effetti ben oltre il campo da gioco. Secondo i dati emersi dal report del Centro Studi di Confesercenti Campania, l’eco del successo sportivo ha alimentato un boom turistico senza precedenti per il capoluogo e l’intera regione. Nel solo mese a cavallo tra fine maggio e metà giugno – con riferimento ai fine settimana del 23-25 maggio, 30 maggio-1° giugno e quelli previsti per il 6-8 e 13-15 giugno – si stimano oltre un milione di presenze solo a Napoli, con una permanenza media di due notti e una spesa media per pernottamento pari a 170 euro a persona. A livello regionale, 1,75 milioni di turisti hanno visitato la Campania nello stesso periodo, generando un fatturato turistico complessivo di circa 550 milioni di euro, di cui 320 milioni attribuibili solo al capoluogo. Una cifra che comprende il giro d’affari di hotel, B&B, ristoranti, bar e soprattutto la vendita di gadget ufficiali e non legati alla squadra azzurra, che da sola ha generato ricavi per circa 25 milioni di euro. “Napoli e l’intera Campania si confermano ai vertici del turismo nazionale per presenze, richieste e appeal internazionale – ha dichiarato Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Campania e vicepresidente nazionale con delega al Mezzogiorno – Lo Scudetto conquistato dal Napoli ha rappresentato un formidabile moltiplicatore d’attenzione, capace di attrarre tifosi da ogni parte d’Italia e anche dall’estero, uniti dalla voglia di vivere da vicino l’atmosfera unica di una città in festa”. Secondo i dati del Centro Studi, circa 520mila degli arrivi a Napoli sono riconducibili a tifosi, simpatizzanti o appassionati di calcio che hanno scelto la città non solo per turismo culturale o balneare, ma proprio per immergersi nell’“azzurro” che pervade ogni angolo del centro storico, dei quartieri popolari e delle piazze simbolo della tifoseria. Un successo che si inserisce in un trend già in forte crescita per la Campania, da anni ai vertici per attrattività culturale, paesaggistica e gastronomica. La città di Napoli, in particolare, è anche sempre più scelta come location da produzioni cinematografiche e televisive, contribuendo ulteriormente a rafforzarne l’immagine positiva a livello internazionale. “Quasi il 30% dell’afflusso turistico nell’ultimo mese – conclude Schiavo – è direttamente collegato al trionfo calcistico. L’effetto economico dello Scudetto è quantificabile in circa 165 milioni di euro, una cifra che rappresenta un impatto reale e misurabile sull’economia turistica della regione”.