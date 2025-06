Fanno saltare in aria il postamat: banditi in fuga senza denaro

Fanno saltare il postamat dell’Ufficio postale di Grottaminarda, in provincia di Avellino, provocando danni ingenti all’intera struttura, ma sono stati costretti alla fuga senza portar via il denaro contenuto nell’erogatore. Il commando, composto da almeno tre persone, è entrato in azione poco dopo le tre della notte scorsa nella centralissima via Valle: l’esplosione ha svegliato i residenti che hanno dato l’allarme ai carabinieri di Ariano Irpino. I ladri sono fuggiti a bordo di un’auto che è stata trovata abbandonata presso il casello dell’A16 Napoli-Canosa per poi far perdere le tracce a bordo di un’altra auto guidata da un complice.