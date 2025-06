Nola celebra la memoria della sua festa più amata con un evento che unisce tradizione, arte e partecipazione collettiva. Domani, sabato 7 giugno alle 18, nella sede del “Centro di Documentazione – Il Museo della Festa” (ex convento di Santo Spirito in via Merliano), si terrà la presentazione ufficiale del catalogo 2025, pubblicazione che da anni racconta per immagini la storia e l’evoluzione della Festa dei Gigli. Organizzato dall’associazione di volontariato “La Contea Nolana”, che proprio quest’anno celebra il suo trentennale, l’evento si inserisce nel ricco calendario delle celebrazioni in onore di San Paolino, patrono della città. Durante la manifestazione sarà presentata anche l’ultima opera del maestro Paolino Scotta: una statua della Madonna Assunta in Cielo in vetroresina, miniatura fedele dell’originale custodito nella Cattedrale di Nola. L’incontro, che gode del patrocinio morale del Comune di Nola e della Fondazione Festa dei Gigli, e del contributo della Regione Campania, prevede gli interventi di numerose personalità del mondo accademico, culturale e istituzionale: Michele Mensorio, Comitato Civico “Solo per Amore”; Gianfranco Caccavale, geologo e articolista; Antonia Solpietro, curatrice del Museo Diocesano; Maurizio Barbato, docente alla Scuola Media Merliano; Luca De Risi, associazione Gramas; Massimiliano Manfredi, consigliere regionale della Campania e Andrea Ruggiero, sindaco di Nola. Durante la serata sarà possibile visitare anche la mostra espositiva curata dai volontari della Contea e dai giovani che hanno partecipato ai laboratori di cartapesta, fiore all’occhiello dell’associazione. “Questo appuntamento non rappresenta un punto di arrivo ma un nuovo slancio per il nostro impegno nella valorizzazione della cultura locale – spiega Antonio Napolitano, presidente della Contea Nolana –. In occasione delle festività di San Paolino abbiamo organizzato anche un sorteggio solidale, in programma il 7 luglio alle 19 presso la sede del Museo, che metterà in palio due preziose statuette in cartapesta raffiguranti San Paolino e San Felice, realizzate dal maestro Scotta”.