È motivo di orgoglio per il Foro di Nola la nomina dell’avvocato Alfonso Vocca, cassazionista, nella Commissione esaminatrice del concorso per 350 magistrati ordinari, bandito con decreto ministeriale del 10 dicembre 2024. La decisione è stata assunta dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta dell’11 giugno. Un incarico di grande prestigio e responsabilità, se si considera che, a livello nazionale, sono soltanto tre gli avvocati selezionati per far parte della commissione chiamata a valutare i futuri magistrati italiani. Il presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nola, Arturo Rianna, ha espresso viva soddisfazione per il risultato: “Per il nostro Foro è motivo di orgoglio apprendere questa notizia che dà certamente lustro all’intera classe forense dell’Ordine di Nola», ha dichiarato. «Un riconoscimento importante che va iscritto a merito delle doti di onestà e capacità di cui l’avv. Vocca ha ampiamente dato prova durante gli anni in cui è stato Consigliere Segretario. A lui rivolgo, a nome mio, del Consiglio e dell’intero Foro di Nola, i migliori auguri di buon lavoro, fiducioso che saprà svolgere il delicato incarico con probità, dignità e decoro, che sono i canoni fondamentali della deontologia forense”. Nel ricco curriculum dell’avvocato Vocca si contano numerosi incarichi di prestigio: è docente a contratto presso l’Università Luiss “Guido Carli” di Roma, componente del Consiglio Direttivo della Scuola di Specializzazione dell’Università Parthenope di Napoli, mediatore, custode giudiziario e delegato alle vendite immobiliari, nonché componente di collegi arbitrali.