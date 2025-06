Fugge come Napoleone dall’isola d’Elba, evaso preso a Marigliano

ISOLA D’ELBA – MARIGLIANO (Alads) – Una fuga che ricorda, almeno simbolicamente, quella di Napoleone Bonaparte nel 1815. Protagonista non un condottiero francese, ma un 42enne napoletano detenuto nel carcere di Porto Azzurro, sull’Isola d’Elba, che ha approfittato di un permesso lavorativo per svanire nel nulla. La sua “riconquista” però è durata poco: ad attenderlo a Marigliano, sua città d’origine, c’erano i carabinieri della stazione di San Vitaliano, che lo hanno arrestato e riportato alla giustizia. Il parallelo storico è curioso. Il 26 febbraio 1815, Napoleone lasciava l’Elba a bordo dell’“Inconstant” per riconquistare la Francia; il 26 giugno 2025, esattamente 210 anni dopo, il 42enne evadeva dal suo incarico lavorativo esterno nel comune di Campo nell’Elba, facendo perdere le tracce. Condannato per rapina, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, l’uomo era stato recentemente ammesso a un programma di reinserimento che prevedeva attività lavorativa fuori dal penitenziario. Ma ha scelto di non farvi ritorno. Non ha preso il mare né si è imbarcato per nuovi orizzonti: ha semplicemente raggiunto Marigliano, a 23 chilometri da Napoli, dove vive la sua famiglia. E proprio lì è stato rintracciato dai militari, arrestato e ora ristretto ai domiciliari in attesa di giudizio. Dovrà rispondere del reato di evasione.