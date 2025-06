Serata movimentata in via Domenico Pirozzi a Frattamaggiore, dove un giovane in forte stato di agitazione ha messo a soqquadro la zona, costringendo all’intervento la Polizia di Stato. A finire in manette un 27enne napoletano con precedenti, arrestato per lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento ai beni della pubblica amministrazione. L’allarme è scattato in seguito a una segnalazione giunta alla sala Operativa del commissariato di Frattamaggiore: un uomo molesto stava creando disordini in strada. Giunti sul posto, i poliziotti hanno trovato un agente libero dal servizio che tentava, con fatica, di contenere il giovane in evidente stato di alterazione. Secondo quanto accertato, l’uomo si era poco prima allontanato volontariamente dal pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio, dove era stato trasportato per accertamenti a causa del suo stato agitativo. Dopo aver lasciato la struttura sanitaria, ha iniziato a dare in escandescenza per le vie cittadine, aggredendo passanti e creando caos. Alla vista degli agenti, il 27enne ha continuato nel suo comportamento violento: ne è nata una colluttazione durante la quale ha opposto resistenza fino a essere definitivamente bloccato. Ma la sua furia non si è fermata nemmeno dopo l’arresto: una volta all’interno dell’auto di servizio, ha colpito più volte il finestrino posteriore danneggiandolo. Il giovane è stato arrestato.