GRAGNANO (rgl) – Tragedia nella notte a Gragnano. Erano circa le 2 quando i carabinieri della locale stazione sono intervenuti in via Castello per un grave incidente stradale. A perdere la vita è stato Catello Dello Ioio, 46 anni, originario di Casola di Napoli. L’uomo stava percorrendo la strada in sella alla sua Honda Transalp quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe improvvisamente perso il controllo della moto, andando a sbattere violentemente contro un muro lungo il margine della carreggiata. L’impatto è stato fatale: nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi, per il 46enne non c’è stato nulla da fare. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso. La salma è stata poi affidata ai familiari. I militari hanno effettuato i rilievi del caso per chiarire la dinamica dell’accaduto. La strada è rimasta chiusa al traffico per il tempo necessario alle operazioni. Catello Dello Ioio era sposato e padre di due figli. Grande dolore negli ambienti della Fincantieri di Castellammare di Stabia dove l’uomo lavorava. Ieri sera stava rientrando a casa dopo una cena con i colleghi di lavoro.