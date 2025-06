NOLA (rdg) – Le strade del centro storico di Nola si preparano ad accogliere l’atmosfera senza tempo della XXIX edizione di Medioevalia, la rievocazione storico-culturale che, come ogni anno, anticipa la tradizionale Festa dei Gigli. L’edizione 2025 prenderà il via domani, venerdì 14 giugno, e culminerà domenica con il maestoso Corteo Storico degli Orsini, uno degli appuntamenti più attesi dell’intero calendario cittadino. Organizzato dall’associazione “Fag per Nola – Corteo Storico degli Orsini”, con il patrocinio del Comune di Nola, l’evento propone un tuffo nel passato tra costumi d’epoca, danze, duelli, musica antica e spettacoli itineranti, trasformando la città bruniana in un teatro a cielo aperto. Cuore pulsante della manifestazione sarà proprio il Corteo Storico degli Orsini, che rievoca la fastosa corte del conte Orso Orsini, figura centrale nella storia del Quattrocento nolano. Nobili, dame, armigeri e cavalieri attraverseranno la città in abiti fedelmente ricostruiti, accompagnati dal ritmo solenne di tamburi e chiarine.

Il programma si aprirà venerdì 14 giugno con “Il Medioevo dei Bambini”, evento educativo e ludico dedicato ai più piccoli. A partire dalle 19, in Piazza Duomo, andranno in scena banchetti didattici, giochi medievali, favole animate, spettacoli di giullari ed esposizioni di rapaci. L’obiettivo è avvicinare le nuove generazioni alla storia in modo coinvolgente e formativo. Alle 19, dalla Reggia degli Orsini in Piazza Giordano Bruno, prenderà il via il Corteo inaugurale, che giungerà in Piazza Duomo intorno alle 21:30 per la cerimonia di investitura simbolica del Conte, atto che sancirà l’apertura ufficiale delle celebrazioni. Ma Medioevalia è molto più di una semplice rievocazione. L’evento rappresenta un’opportunità concreta per valorizzare il patrimonio storico e culturale di Nola, grazie a un programma ricco di iniziative: mercatini medievali, degustazioni di pietanze d’epoca, laboratori didattici, spettacoli serali e mostre permanenti, come quella ospitata nella sede di Piazza Duomo con i bozzetti dei costumi storici realizzati dagli allievi dell’Istituto d’Arte “Boccioni”.

“Medioevalia è un appuntamento imprescindibile per la nostra città – dichiara Corrado Aniello Franzese, presidente dell’Associazione organizzatrice – Non è solo una festa, ma un’occasione per riscoprire e far conoscere le radici storiche e culturali del nostro territorio. Il Corteo degli Orsini rappresenta l’orgoglio di una comunità che sa raccontarsi e accogliere con entusiasmo migliaia di visitatori”. Nata nel 1996 come progetto di recupero delle tradizioni legate alla Festa Antica dei Gigli, l’associazione “Fag per Nola – Corteo Storico degli Orsini” opera con impegno costante nella tutela del patrimonio artistico, storico e popolare dell’Agro Nolano, coinvolgendo interi nuclei familiari, giovani e volontari in un percorso condiviso di memoria, cultura e partecipazione civica.