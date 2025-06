TORRE DEL GRECO (rgl) – Proseguono senza sosta i controlli straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per il contrasto alla detenzione e al traffico di sostanze stupefacenti. Nel pomeriggio di ieri, a Torre del Greco, un’operazione della Polizia di Stato ha portato all’arresto di un uomo trovato in possesso di un ingente quantitativo di droga. Gli agenti del commissariato locale, durante un servizio mirato in piazza Luigi Palomba, hanno notato l’arrivo di uno scooter condotto da un giovane che portava sulle spalle uno zaino voluminoso. Il suo comportamento sospetto, reso evidente da continui sguardi attorno e un atteggiamento particolarmente guardingo mentre si avvicinava a uno stabile della zona, ha insospettito i poliziotti. A quel punto, i poliziotti hanno deciso di fermarlo per un controllo. All’interno dello zaino, la scoperta: 30 panetti di hashish, per un peso complessivo di 3 chilogrammi, e una busta contenente 105 grammi di cocaina in pietra, pronta per essere immessa sul mercato. Il giovane, un 31enne napoletano, è stato immediatamente arrestato con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti