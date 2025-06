CASERTA (rgl) – Paura questa mattina in un’azienda bufalina del comune di Vairano Patenora, in provincia di Caserta, dove un violento incendio ha devastato un fienile contenente centinaia di rotoballe e attrezzature agricole. Solo grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco, è stato possibile evitare il peggio e mettere in salvo circa 800 bufale, ospitate in una stalla adiacente al capannone. Le fiamme sono divampate intorno alle 11:30, interessando una struttura di circa 200 metri quadrati che ospitava 250 rotoballe di fieno, mezzi agricoli, attrezzi da lavoro e pannelli fotovoltaici installati sulla copertura. L’allarme è stato lanciato dallo stesso personale dell’azienda, che ha assistito impotente al rapido propagarsi del rogo. Sul posto sono immediatamente intervenute due squadre dei vigili del fuoco, una proveniente dal distaccamento di Teano e l’altra da Piedimonte Matese. A supporto delle operazioni, rese complesse dalla natura dei materiali coinvolti e dal rischio di propagazione del fuoco, sono state inviate anche due autobotti, una dal comando provinciale di Caserta e l’altra dal comando dei vigili del fuoco di Benevento. Il rogo ha completamente distrutto il contenuto del capannone, compresi i pannelli solari, ma grazie alla prontezza dei soccorritori e all’efficace coordinamento tra le squadre, gli animali sono stati salvati prima che le fiamme potessero raggiungere la stalla. Le operazioni di spegnimento sono proseguite per ore, sotto il controllo costante dei Vigili del Fuoco per evitare riaccensioni. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell’incendio, che al momento non si escludono possano essere di natura accidentale, forse legate al surriscaldamento dei materiali o a un corto circuito nei pannelli fotovoltaici.