Incendio in una villetta a due piani, vigili del fuoco evitano il peggio

Momenti di tensione questa mattina a Santa Maria a Vico dove intorno alle 10:30 è divampato un incendio all’interno di una villetta a due piani ancora in costruzione, situata in via Figliarini. A lanciare l’allarme sono stati alcuni residenti della zona, allarmati dal fumo che si sprigionava dall’immobile. Sul posto è prontamente intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta, proveniente dalla sede centrale. All’arrivo sul luogo, i soccorritori hanno constatato che le fiamme si erano già propagate all’interno della struttura, coinvolgendo diversi materiali edili presenti nel cantiere. Grazie alla rapidità dell’intervento, l’incendio è stato rapidamente circoscritto ed è stata scongiurata ogni possibilità di propagazione alle abitazioni vicine. L’edificio risultava disabitato al momento del rogo e non si registrano feriti o intossicati. Le cause dell’incendio restano al vaglio degli inquirenti, che stanno effettuando rilievi per stabilire l’origine delle fiamme.