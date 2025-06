È un bilancio pesante quello dell’incidente avvenuto nella tarda serata di ieri lungo l’Asse Mediano Nola–Villa Literno, nei pressi dell’uscita di Carinaro, in provincia di Caserta. Otto le auto coinvolte in un drammatico scontro che ha provocato diversi feriti, tra cui tre ragazzi di età compresa tra i 25 e i 30 anni, trasportati d’urgenza in ospedale in codice rosso. Secondo le prime ricostruzioni, l’impatto è stato particolarmente violento: le auto si sono scontrate e sono rimaste bloccate al centro della carreggiata, impedendo completamente il flusso del traffico. La situazione è apparsa da subito critica, tanto da richiedere l’intervento immediato dei vigili del fuoco del distaccamento di Aversa, che hanno lavorato a lungo per estrarre dalle lamiere contorte i giovani rimasti incastrati nei veicoli. I soccorritori del 118 hanno prestato le prime cure direttamente sul posto, prima di trasferire i feriti negli ospedali della zona. Le condizioni dei tre ragazzi liberati dai pompieri sono gravi ma stabili. La strada statale è rimasta completamente paralizzata per ore, con lunghe code e pesanti disagi alla circolazione. Le operazioni di rimozione dei veicoli e bonifica dell’area sono proseguite fino a notte fonda, sotto la supervisione delle forze dell’ordine, che stanno ora ricostruendo la dinamica dell’incidente.